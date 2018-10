13.10.2018 00:00 Sellaista elämä on JUNNU Uusi kirja kertoo sanoittajamestarista myös varjoisalta puolelta. Haastattelussa 75 henkilöä baarien miehistä ja naisista julkkiksiin ja sukulaisiin, kuva-arkistojen kahlaamista, lehtileikkeiden metsästystä Kansallisarkistoa myöten. Lähes kahden vuoden kiivas työrupeama sai päätöksensä viime keskiviikkona Aleksis Kiven päivänä Pub Itämeressä Kotkan Hovinsaarella. Kirjailija Petri Pietiläinen ja valokuvaaja Juha Metso julkistivat kirjansa Junnu Vainio – Sellaista elämä on.

Mediaväen lisäksi paikalle oli kutsuttu Juha Vainion ystäviä ja omaisia, esimerkiksi ensimmäinen vaimo Taina Vainio ja pitkäaikainen työtoveri, muusikko Heikki Kauppinen.



Pietiläinen kertoi lähteneensä Metson kanssa tekemään Juha Vainion 80-vuotisjuhlan merkeissä henkilökuvaa. Kaksikko lähti kiertämään myös baareja ja kysyi, mitä Junnu merkitsee ihmisille tänään. Pian selvisi, että tarinoita oli yhtä paljon kuin kertojiakin. Usein tarinat olivat myös ristiriidassa keskenään. Muistikuvat etenkin Vainion elämänkaaren kipeistä asioista saattoivatkin olla täysin päinvastaisia.

Tekijät vakuuttavat, että mitään ei sensuroitu, päinvastoin kuin kahden aiemman Junnu-kirjan kohdalla on ilmeisesti tapahtunut. 430-sivuisessa uutuusteoksessa ääneen pääsee esimerkiksi Vainion ensimmäinen vaimo Taina, jota haastateltiin toiseen aiemmista kirjoista, mutta lopullisessa versiossa hän ei ollut lainkaan mukana.



Pietiläinen arvelee, että haastateltavien avomielisyyteen saattoi vaikuttaa sekin, että Juha Vainion kuolemasta on jo 28 vuotta.

–Uskallettiin kertoa, millainen hän oli hyvine ja huonoine puolineen.

Ennakkopalautteesta päätellen tekijät ovat löytäneet Vainiosta kokonaan uutta tietoa. Kirja on ollut sähköisenä versiona toimittajien luettavana jonkin aikaa.

–Minulle soitti Ilta-Sanomien toimittaja kertoen, että luuli tienneensä Junnusta kaiken. Totesi kirjan luettuaan, ettei näköjään tiennytkään, Pietiläinen sanoi.



Haastateltavien metsästäminen kävi välillä salapoliisityöstä. Junnu kirjoitti 1970-luvulla Panoraama-nimiseen aikansa kohulehteen juttuja salanimellä. Lehden päätoimittaja Seppo Porvali piti etsiä sähköpostin päähän nykyisestä asuinpaikastaan Laosista saakka.

Juha Metso kertoo tehneensä kirjaprojektin mukana jännittävän matkan nuorena miehenä ottamiinsa Vainio-aiheisiin kuviin. Metso oli myös paikalla, kun Juha Vainio teki elämänsä viimeisen keikan Kotkassa 1990. Kuva tuosta konsertista on myös kirjan kannessa.

Kirjan synnyttäminen poikii lähitulevaisuudessa kotkalaisvoimin myös dokumenttielokuvan. Ohjauksesta vastaa Metso, käsikirjoituksesta Pietiläinen ja kameraa käyttelee Mika Rokka.

