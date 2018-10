24.10.2018 00:00 Työväenmusiikin isku kantaa MUSIIKKI Karhulan läntinen soittokunta antaa 110 -vuotisjuhlakonsertin Kyminsuussa. –Mikään ei voi olla tärkeämpää kuin soittaminen, tuumii Soini Hellberg, joka on soittanut klarinettia Karhulan läntisessä soittokunnassa vuodesta 1970. Karhulan läntinen soittokunta juhlistaa 110-vuotista olemassaoloaan Työväenmusiikin konsertilla sunnuntaina 28. lokakuuta Kyminsuun kulttuuritalossa Karhulassa. Laulusolisteja konsertissa on peräti neljä: Kati Kiviranta-Korjus, Marja Tainio, Erik Sutela ja Esa Honkanen.

–Matti Jokipiin johtamassa juhlakonsertissa kuullaan ensiesityksenä eläkkeellä olevan haminalaisen musiikkikapteenin Juhani Leinosen nykynäkemyksellinen sävellys 1918. Paikallisuutta edustavat myös aiemmin kaksi vuosikymmentä orkesteriamme johtaneen kotkalaisen Alpo Lehvän Hymni sekä samoin kotkalaisen Martti Kekkosen Paperityöläisten marssi. Hannu Konnon sävellys Taistojen tiellä oli Porvoon suojeluskunnan kunniamarssi. Konsertin päättää Oskar Merikannon säveltämä ja Antti Törneroosin sanoittama Työväen marssi, joka oli pitkään ainoa alun perin työväenliikkeen käyttöön sävelletty laulu, kertovat Karhulan läntisen soittokunnan puheenjohtaja Eero Tainio (84) ja orkesterin klarinetisti Soini Hellberg (67).



Korkeakosken kartonkitehtaan puuhiomon ammattiosaston soittokuntana vuonna 1908 aloittaneen Karhulan läntisen soittokunnan sihteeri Sirkka Kotola muistuttaa, että tänä päivänä hänen edustamansa ryhmä on Kotkan ainoa perinteinen puhallinorkesteri.

–Aikaisemmin Kotkan alueella oli useita soittokuntia työväenyhdistysten yhteydessä. Karhulan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen soittokunta liittyi läntiseen ja Puhallinorkesteri Kotka lopetti toimintansa. Useita soittajia lakkautetuista orkestereista siirtyi riveihimme.



Soittokunnat ovat olleet työväenyhdistyksille näyttämöryhmien ja kuorojen tapaan kunnia-asia, joilla on ollut iso rooli teollisuuspaikkakuntien tapahtuma- ja viihdetarjonnassa vappujuhlista tansseihin ja häihin asti.

–Läntisen aktiiviseen toimintaan kuuluu edelleen muun muassa erilaisia teemakonsertteja, kuten puisto-, tori-, kirkko-, joulu-, syys- ja kevätkonsertteja, luettelee useiden soitinten taitaja Tainio, joka liittyi soittokuntaan 12-vuotiaana isänsä Leevin jalanjäljissä vuonna 1945.

–Viime vuonna meillä oli 28 esiintymistä. Kuluvana vuonna ei aivan samaan ylletä. Kysyntää silti riittää, kun Haminassakaan ei enää toimi työväensoittokuntaa, huomioi Hellberg, joka meni vuonna 1966 viiden vuoden pestillä soitto-oppilaaksi Haminan varuskuntasoittokuntaan.



Läntisen soittokunnan kokoonpanoa miehet kehuvat monipuolisemmaksi kuin aikoihin. Orkesterin vahvuus on 39 henkilöä.

–Kun ennen oli yksi tuuban soittaja, niin nyt heitä on neljä. Olemme saaneet riveihimme sinfoniaorkesterista eläköityneen oboeistin. Meillä on kaksi fagottiakin, mikä harrastajaorkesterissa on harvinaista. Rumpaleita on kaksi. Ainoastaan trumpetin soittajistoon kaipaisimme vahvistusta, vihjaa Hellberg.



–Karhulan työväentalolla maanantaisin harjoittelevaan joukkoomme kuuluu myös neljä naista ja viides on tulossa. Takavuosina naiset eivät juurikaan harrastaneet puhallinsoittamista. Nyt heitä orkesterissamme edustavat huilisti, klarinetisti, alttosaksofonisti ja baritonisti, kertoo Hellberg.

–Soittokunnan ohjelmiston laajuudesta saa kuvaa, kun tietää, että nuotteja on 580 kappaleesta musiikillisesti laidasta laitaan, mainitsee Hellberg, joka liittyi läntiseen vuonna 1970.

–Kun harjoittelemme johonkin konserttiin hankalampia kappaleita jopa 15 kertaa. Se on sellaista tiivistä sosiaalista kanssakäymistä, tuumii Tainio ja muistaa, että hänen aloitellessa soittohommat harjoituksia oli kahdet viikossa.



