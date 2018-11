7.11.2018 00:00 Kotkanlinnassa on mukava asua KOTI 90-vuotiaassa talossa on persoonalliset asunnot ja kiva tunnelma. –Teen kaikki silmälasit itse. Suomessa on enää noin 20 optikkoa, jotka valmistavat lasit itse, kertoi tyttärensä Henna Päivänne-Anderssonin kanssa Kotkanlinnaa juhlinut Olli Päivänne. Kotkanlinna, alun perin Asunto-osakeyhtiö Kulma, on ollut Kotkan komistus valmistumisvuodestaan 1928 lähtien. Rakennusliike O. Huovinen ja Pojat rakensi sen osoitteeseen Aleksanterinkatu 23. Talon suunnitteli Väinö Vähäkallio.

Myöhemmin osoite muuttui Keskuskatu 23:ksi. Kotkanlinnaa kutsuttiin Pauligin taloksi, koska Pauligin konttori ja varastot sijaitsivat siinä ja talon katolla oli iso, pimeässä värivaloin valaistu kahvipannu.

Asunto Oy Kotkanlinnan väki juhli vastikään talon 90-vuotista historiaa oman talonsa viehättävässä kahvila PitKossa. Illan aikana käytiin katsomassa Olavi Virta -elokuva Kotkanlinnassa sijaitsevassa elokuvateatteri Kino-Palatsissa.



Jorma ”Viki” Ollikainen ja Liisa Ollikainen ovat asuneet Kotkanlinnassa jo 30 vuoden ajan.

–Tämä on Kotkan paras talo, todella hyvin hoidettu. Talossa on kiva tunnelma ja mukavia ihmisiä. Tunnemme A-portaan asukkaat ja jutellaan aina kun nähdään, Viki Ollikainen kertoi.

Ollikaiset asuvat noin puolet vuodesta meren äärellä Pyhtään Keihässalmella.

–On aina kiva tulla tänne takaisin. Me palaamme kaupunkiin, kun lumi tulee maahan, Ollikaiset sanoivat.



–Vanhat rakennukset ovat lähellä sydäntäni, talon asukas Tuija Pettersson sanoi.

–Nykyään, kun niin moni asia on kertakäyttöistä, Kotkanlinna edustaa pysyvyyttä. Tämä talo on hyvin yhteisöllinen, asunnot ovat persoonallisia ja korttelitalkkari kullan arvoinen.

–Mummoni isä soitti mykkäfilmien aikana pianoa elokuvateatteri Kino-Palatsissa. Papan sisko oli siellä paikannäyttäjänä, Tuija Pettersson muisteli.



Anita Salomaa-Härkisaari asui Kotkanlinnassa pienestä tytöstä aikuiseksi asti.

–Täällä oli paljon lapsia. Keväällä laitettiin pihalle räsymatot lämpimään paikkaan roskanpolttouunin lähelle ja leikittiin kotia. Talon isännöitsijänä toimi niin pitkään Paakkari, että kysyimme toisten talojen lapsilta, kuka teidän talon Paakkari on.

–Talvella tehtiin pihalle mahtavia lumilinnoja, joissa oli sisällä käytäviä ja valot. Meidän piti mennä illalla kotiin ennen kuin talonmies Tervakari sulki ovet. Hän pisti ne lukkoon, kun Kino-Palatsin elokuva loppui. Kun oli pitempi elokuva, saimme lisää aikaa olla ulkona.



Optikko Olli Päivänteen isä Erkki Päivänne avasi optikkoliikkeensä Kotkanlinnassa toisessa kerroksessa vuonna 1957. Neljän vuoden kuluttua hän siirtyi katutasoon, jossa Kotkan Silmälasi Oy edelleen toimii.

–Olen tehnyt silmälasit 22 000:lle eri ihmiselle 46:n vuoden aikana, Olli Päivänne laskee.

–Puolet talon asukkaista on asiakkaitani. Kotkanlinna on yrittäjän näkökulmasta hyvällä paikalla. Itse asun Aittakorvessa, samassa rivitalossa jo 38:n vuoden ajan. Asunto ja työpaikka ovat siis pysyneet samoina pitkään.

–Olemme ylpeitä talostamme. Osakkeenomistajien yhteinen näkemys on, että Kotkanlinna pidetään hyvässä kunnossa tulevillekin asukassukupolville, sanoi taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Saari.

Hän muutti Kotkanlinnaan vuosituhannen vaihteen jälkeen, ennen putki- ja ilmanvaihtoremontteja.

–Asuntomme on alkujaan rakennettu valokuvaajan ateljeeksi. Neljän metrin huonekorkeus ja korkeat, kapeat ikkunat antavat sille oman leimansa.

–Nykyisin talot ovat kuin yhdestä muotista tehtyjä. Tässä talossa on aivan oma fiiliksensä, Kaire Saari myötäili miestään.

Ulla-Maija Sievinen