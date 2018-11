10.11.2018 00:00 Perheyritys taipuu moneen BISNES Keijo ja Leena Lahtinen ovat toimineet yrittäjinä 45 vuotta. –Lähdimme kaverini kanssa keväällä 1973 ostamaan Napostella-tuulilasivenettä Makko-Muovista Lohjalta. Jutustellessamme jo edesmenneen yrittäjä Makkosen kanssa, hän illan myötä esitti, että ryhdy myymään Kotkassa veneitä. Kun vastasin, ettei minulla ole rahaa, niin hän tuumi, että tullessasi hakemaan lisää veneitä, maksat nämä vanhat pois, muistelee Keijo Lahtinen (68) yrittäjäntaipaleensa lähtölaukausta.



Ensimmäiset veneensä Keijo myi Huusarin Aaretin Hovinsaareen rakentaman kerrostalon autotallista. Vuonna 1974 Keijo ja hänen puolisonsa Leena (64) perustivat Merikadulla sijaitsevan kerrostalon katutasoon Kotkan Venemyynnin myymälän, johon mahtui kaksi venettä. Aikaisemmin E-Kalusteessa konttoristina toiminut Leena siirtyi perheen esikoisen Arin synnyttyä oman firman palvelukseen.

–Lisätilantarpeessa muutimme myymälämme Keskuskatu 5:een ja laajensimme liikkeemme valikoimaa urheilutarvikkeisiin, mihin vaikutti jalkapallomaalivahtitaustani, mainitsee 17 vuotta KTP:ssä ja Jäntevässä pelannut Keijo.



Hyväntuulentalon valmistuttua Esko Laiho Keskosta ehdotti Lahtisille Kesportin perustamista. Kotkassa ei tuolloin ollut ”täysiveristä” urheilukauppaa, minkä vuoksi Kesko halusi liikkeen perustaa.

–Pidimme alkusyksystä 1976 näyttävät avajaiset, joiden vetonaulana piti olla Vesa-Matti Loiri. Kahdelle keikalle samanaikaisesti buukattu Vesku ei tapahtumaan koskaan saapunut, muistelee Keijo.



Laajimmillaan Lahtisten harjoittamaan liiketoimintaan kuuluivat Kesportin ohella Venehalli, Lahtiset-kodinkoneliike, Sapokan Shell -veneasema ja Kahvila Kahvikeidas. Lukuisimmillaan yhtymä työllisti kymmenkunta henkilöä.

–Toisen lapsemme Pirten syntymän jälkeen vuonna 1978 usean yrityksen pyörittäminen kävi ajankäytöllisesti haastavaksi ja myimme Kesportin sisarelleni Ritva Kirjavaiselle ja hänen miehelleen Markulle.

–Töitä tehtiin aamukuudesta myöhään iltaan. Kun kerran yön edellä tulin rahakassojen kanssa kotiin, Leena kirjoitti toisella kädellä laskua ja syötti toisella kädellä tytärtämme. Ajattelimme, että tämä ei ole kohdallaan!, selvittää Keijo urheilupuolesta luopumista.



–Kiivaasta kasvusta maksoimme oppirahat talouskäänteessä syksyllä 1985, kun kodinkone- ja venepuoli lopetettiin. Velkaa emme olleet kuin yhteiskunnalle, mutta vastoinkäymisiin väsyneinä päätimme laittaa ”pillit pussiin” ja muutimme lähes kolmeksi vuosikymmeneksi Helsinkiin.

–Periksi ei annettu. Yrittäjyys jatkui urheilutuotteisiin erikoistuneen ja maahantuontia harjoittaneen KL-Myynnin myötä. Esimerkiksi urheilusukkia toimme maahan konttitolkulla. Mailatehtailta ostimme kakkoslaadun jääkiekkomailoja, joita myimme marketteihin. Lisäksi edistin muun muassa Rossignol-laskettelusuksien ja Burton-lumilautojen myyntiä.



Kun laskettelusuksi- ja lumilautamarkkinoille tuli ylitarjontaa, Lahtiset erikoistuivat uudelleen venetarvikekaupaan. Plastimo-tuotteita ryhdyttiin kauppaamaan Ruotsinsalmenkatu 19:ssä samoissa tiloissa Pekan-Osan kanssa. Hyvin liikkeelle lähtenyttä kauppaa jatkettiin Kirkkokatu 20:ssa ja jatkettiin Leke-Marin -nimellä äskettäin puretun TB-huollon tiloissa sekä myöhemmin Seppolantie 7:ssä Kyminlinnassa.

–Leke-Marinia hoiti poikamme Ari, kunnes yritys myytiin Kone-Vene-Sunille vuonna 2006. Nykyisin Ari työskentelee Etola-konserniin kuuluvan Maritim-maahantuonti- ja tukkuliikkeen palveluksessa, mainitsee Keijo.



Viisi vuotta sitten Kotkaan paluumuuton tehneet Lahtiset pyörittävät nykyisin Star brite -veneenhoito- ja matkailuautotuotteita maahantuovaa Helsingin Hertziga Oy:tä.

–Oman perheen voimin hoidamme toimistotyöt, mutta muu varastoa myöten on ulkoistettu. Meillä on asiakkaina 350 erikoisliikettä, mikä helpottaa työtämme tänä päivänä huomattavasti.

–Olemme laajentaneet caravan-hoitotuotteisiin. Brändityötä teemme messuilla kiertäen, kertoo Keijo, joka nimeää itsensä oman tiensä kulkijaksi, jolle yrittämisestä on muodostunut elämäntapa ja ”sairaus”.

Pirte-tytär teki perheyrityksen ulkomaakauppaa aikaisemmin sairaanhoitajan työn ohessa. Vuonna 2015 hän siirtyi yrityksen palvelukseen kokopäivätoimisesti.

–Teemme jo huomattavasti lyhennettyä työpäivää. Tässä jaloissa me vielä pyörimme, mutta pikkuhiljaa vastuuta jaetaan enenevässä määrin tyttärellemme, Keijo ja Leena hymyilevät.

KAI-PEKKA VESALAINEN

