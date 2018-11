12.11.2018 10:00 Kulttuurijohtajaehdokkaiden yleisötilaisuus tiistaina Kotkan kulttuurijohtajahaussa on nyt haastateltu kuusi hakijaa, joista kolme on valittu esiintymään yleisötilaisuuteen. Jatkoon valitut hakijat ovat Sanna Gango, Minna-Marika Lindström ja Mikko Peltonen. Tilaisuus järjestetään tiistaina 13.11 klo 17.30 Ravintola Laakongissa, Merikeskus Vellamossa. Tilaisuuden juontaa Pia Lunkka.



Yleisötilaisuudessa kotkalaisilla on mahdollisuus tulla kuuntelemaan ja haastattelemaan kolmea jatkoon valittua.



Yleisötilaisuuden jälkeen jäljellä olevat kolme hakijaa lähetetään soveltuvuustesteihin, jonka jälkeen valintaraati suosittelee elinvoimalautakunnalle ehdokasta. Elinvoimalautakunta päättää kulttuurijohtajan valinnasta kokouksessaan 27.11. tai 18.12.