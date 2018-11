24.11.2018 00:00 Maailmanluokan musiikkia KONSERTIT Juhlavuoden urkuviikkoon on haluttu panostaa erityisen paljon. Urkuviikon tuottaja Irina Lampén ja urkuri Matti Vaakanainen vakuuttavat, että Kotkan kirkon uruilla pystyy soittamaan musiikkia laadukkaasti laajalla skaalalla. Kotkan 21. urkuviikko yllättää ja ihastuttaa monipuolisuudellaan. Luvassa 25.–29. marraskuuta on maailmanluokan musiikkia kovatasoisten urkureiden esittämänä.

Tänä vuonna Kotkan kirkon urut täyttävät 20 vuotta ja kirkko peräti 120 vuotta, minkä vuoksi juhlavuoden urkuviikkoon on haluttu erityisesti panostaa.



Urkuviikon huomenna sunnuntaina avaavan gaalakonsertin esiintyjinä ovat Mikko Hauhia, Petros Paukkunen, Anssi Pyykkönen, Matti Vaakanainen, Esa Ylönen sekä elokuvamusiikkisovituksiin erikoistunut Joni Tilli. Lisäksi mukana on Kymi Sinfoniettan viulisti Katrin Nachtigall.

–Olen antanut urkureille ohjelmiston suhteen melko vapaat kädet, jotta heidän omat persoonansa pääsevät esille. Tarkoitus nimenomaan on, että kappalevalinnat lähtevät soittajien vahvuusalueista.

–Tulemme kuulemaan varmasti hyvin erilaisia genrejä, urkuviikon tuottaja, kanttori Irina Lampén paljastaa.

Gaalakonsertissa esiintyy myös Lampén itse yhdessä kotkalaismuusikko Jaana Jokimiehen kanssa. Duo soittaa urkuja nelikätisesti.

Maanantaina tarjolla on jouluista urkumusiikkia barokin Euroopasta. Kotkan kansainvälisen urkukilpailun vuonna 2002 voittanut, Sibelius-Akatemiassa urkujen soittoa opettava Markku Mäkinen esittää konsertissaan joulunajan musiikkia eri Euroopan maista. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua toimittajalegendan ja urkumusiikin ystävän Hannu Taanilan juontamaan konserttiin laulamalla jouluisia virsiä.



Yksi urkuviikon teemoista on Johann Sebastian Bachin musiikki. Bachin syntymästä on kulunut 333 vuotta, minkä vuoksi hänen sävellyksiään on esitetty ja juhlistettu ympäri maailmaa. Bachia kuullaan sekä maailman arvostetuimpiin urkureihin lukeutuvan hollantilaisprofessorin Pieter van Dijkin että suomalaissaksalaisen kanttorin Susanne Kujalan esittämänä.

–Bachin musiikki soveltuu erinomaisesti Kotkan kirkon barokkityylisille uruille. Dijk on vieraillut Suomessa ja Kotkassa myös aikaisemmin. Mies saapuu tiistaina mielissään tuttuun kirkkoon, jonka 44-äänikertaisista uruista hän pitää kovasti.

–Erityisesti barokkiurkumusiikki on Pieter van Dijkn vahvuuksia, joten on upeaa kuulla Bachia hänen esittämänään, Lampén toteaa.



Yllättävän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden tarjoilee keskiviikkona urku- ja kitaramusiikista koostuva konsertti, jossa syntyjään inkerinsuomalainen, nykyisin Pietarin Pyhän Marian kirkon urkurina toimiva Marina Väisä soittaa urkuja ja pietarilainen Alexander Spiranov kitaraa. Ohjelmassa on Bachin, Antonio Vivaldin, Joaquín Rodrigon ja Hans-André Stammin sävellyksiä.



Sibelius-Akatemia on ollut mukana urkuviikon järjestelyissä aivan ensimmäisestä urkuviikosta, vuodesta 1998 lähtien. Akatemian kirkkomusiikkiosaston opiskelijat vahvistettuna Pietarin konservatorion nuorilla urkureilla harjoittelevat Kotkan kirkossa opettajiensa Pieter van Dijkin ja professori Olli Porthanin johdolla koko urkuviikon ajan ja päättävät mestarikurssinsa torstaina järjestettävään konserttiin.



Konserttien sarjan päättää Susanne Kujalan esiintyminen ensi torstaina, jolloin kuullaan Bachin ohella nykymusiikkia, kuten Olli Virtaperkon nimenomaan Kotkan kirkon uruille säveltämä kappale Niin paljon tietoa... .



–Urkumusiikkia täytyy ehdottomasti tulla kuulemaan paikan päälle, varsinkin kun meillä on näin korkeatasoisia esiintyjiä. Ja sanotaanhan, että urut ovat soitinten kuningas, muistuttaa Lampén, jonka mukaan Kotka-Kymin seurakunnan, Sibelius-Akatemian ja Kotkan kaupungin järjestämä urkuviikko on aikaisemmin koonnut yleisöä 700–800.

–Toisaalta Joni Tillin päiväkonsertti vuonna 2015 keräsi yksin 700 kuulijaa.



Urkukonsertteihin on vapaa pääsy. Ohjelma maksaa 10 euroa.



KAI-PEKKA VESALAINEN

KAI-PEKKA VESALAINEN

kai-pekka.vesalainen @ ankkurilehti.fi