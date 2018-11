23.11.2018 00:00 Kohtaamispaikan avajaiset maanantaina Kotkansaaren perhekeskuksen kohtaamispaikan avajaiset pidetään Messin kahvilassa maanantaina 26. marraskuuta kello 9.30-12. Kotkansaaren perhekeskuksen kohtaamispaikka avataan maanantaina mukavalla ja maksuttomalla lapsiperhetapahtumalla. Tapahtuman ohjelmassa on askartelua, Hali-Bernit, kirkkomuskari, nukketeatteria ja ulkoleikkejä. Kohtaamispaikka sijaitsee yhteisötalo Messissä (Kirkkokatu 22).



Perhekeskusten kohtaamispaikoissa voi tavata muita lapsia ja vanhempia. Kohtaamispaikassa järjestetään monipuolista avointa toimintaa, tapahtumia, kulttuuria, vertaisryhmätoimintaa ja teemapäiviä. Kohtaamispaikan toiminta on julkista ja maksutonta palvelua, jota järjestetään yhteistyössä muiden lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarjoavien toimijoiden kuten eri järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Kotkansaaren perhekeskuksen kohtaamispaikka avataan maanantaina mukavalla ja maksuttomalla lapsiperhetapahtumalla. Tapahtuman ohjelmassa on askartelua, Hali-Bernit, kirkkomuskari, nukketeatteria ja ulkoleikkejä. Kohtaamispaikka sijaitsee yhteisötalo Messissä (Kirkkokatu 22).Avajaistapahtuman järjestävät Kotkansaaren perhekeskuksen verkosto, MLL Kotkan osasto, Kotka-Kymin seurakunta, Kotkan Latu, Liikutaan Yhes -hanke, Kotkan kaupunki perhepalvelut, Kumppanuustalo Viikari.Perhekeskusten kohtaamispaikoissa voi tavata muita lapsia ja vanhempia. Kohtaamispaikassa järjestetään monipuolista avointa toimintaa, tapahtumia, kulttuuria, vertaisryhmätoimintaa ja teemapäiviä. Kohtaamispaikan toiminta on julkista ja maksutonta palvelua, jota järjestetään yhteistyössä muiden lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarjoavien toimijoiden kuten eri järjestöjen ja seurakuntien kanssa.