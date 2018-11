26.11.2018 15:00 Ketunlossi talvitauolle

–Ketunlossi Repoveden kansallispuistossa on jäänyt talvitauolle 26. marraskuuta 2018 alkaen. Lossin talvitauon aikana Lapinsalmen sisääntulosta ei pääse Kapiaveden yli puiston puolelle, minkä vuoksi Lapinsalmen sisääntulo suljetaan talveksi. Kapiavettä ei tule ylittää jäätä pitkin, sillä paikalla on runsaasti virtauksia, ohjeistaa kenttäpäällikkö Auvo Sapattinen Metsähallituksesta.

Talvikauden retket puistoon kannattaa Sapattisen mukaan suunnitella Tervajärven ja Saarijärven sisääntulojen kautta, ne ovat käytössä normaalisti. Lunta on toistaiseksi vähän, joten puiston reitit ovat yhä vaelluskengin kuljettavissa.

–Kaikki Repoveden reitit on merkitty maastoon oransseilla maalimerkeillä. Kartta kannattaa ottaa mukaan tai käyttää Metsähallituksen retkikartta.fi -mobiilisovellusta. Puhelimen kuuluvuus Repovedellä vaihtelee, joten puhelimeen voi myös ladata etukäteen kartan luontoon.fi -sivuilta tai ottaa kuvan kartasta puiston sisääntulojen opastauluista.

Lapinsalmelle rakennetaan uusi silta vuonna 2019, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen sillan rahoituksesta.



Kai-Pekka Vesalainen