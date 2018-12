1.12.2018 00:00 Perinnekaivo kuivui PYHTÄÄ Vesi loppui pian maalämpökaivon poraamisen jälkeen. –Tästä kaivosta riitti aikoinaan vettä niin naapureille kuin karjallekin, Eero Iivari sanoo. Viime keväänä kaivo olikin tyhjä. Kun jo 1930-luvulta saakka erinomaista vettä runsaasti tuottanut lähdekaivo kuivuu yhtäkkiä, on harmistus melkoinen. Näin kävi Pyhtään Heinlahdessa asuville Eero ja Marja-Leena Iivarille. Vedentulo taloon loppui kokonaan.

Syytä kaivon kuivumiselle on selvitelty siitä saakka, kun vesi kaivossa loppui viime kevättalvella. Useampikin asiantuntija on sitä mieltä, että hieman aiemmin talon pihaan porattu maalämpökaivo aiheutti pohjavesien virtauksissa muutoksia, jotka kuivattivat lähdekaivon. Tämä siitä huolimatta, että maalämpökaivon ja lähdekaivon etäisyys toisistaan on yli 50 metriä.



Maalämpökaivo porattiin Iivareiden pihaan viime tammikuussa. Pian lähdekaivon vesi alkoi maistua tunkkaiselta. Iivari rikkoi kaivon jääkannen ja huomasi, että kaivon veden pinta oli laskenut noin 1,5 metriä normaalikorkeudesta. Maaliskuussa kaivo oli kokonaan tyhjä. Sitten alkoi vesiralli, joka päättyi vasta, kun lähdekaivo muutettiin porakaivoksi.

–Vettä haettiin naapureilta, suihkussa, saunassa ja pyykkiä pesemässä käytiin sukulaisten luona, Iivari muistelee.

Kun kaivo havaittiin tyhjäksi, Iivari tilasi lähdekaivolle puhdistuksen ja kaivoon laskettiin kolme kuutiometriä vettä. Vanha sanonta ”kannettu vesi ei kaivossa pysy” osoittautui valitettavan todeksi jo muutamassa tunnissa.



Jo ensimmäisten ongelmien ilmaantuessa Iivari otti yhteyttä Kaakkois-Suomen ely-keskukseen. Sieltä todettiin kirjallisesti, että maalämpökaivon porausreikä on todennäköinen syy lähdekaivon kuivumiseen.

Ympäristöministeriön julkaisemassa Ympäristöoppaassa todetaan, että energiakaivo on vesieristettävä vähintään 6 metrin matkalta maanpinnasta. Tämän lisäksi kaivon yläosaan on asennettava suojaputki, joka pohjavesialueella on upotettava vähintään 6 metrin syvyyteen. Suojaputki estää irtoaineksien pääsyn pohjaveteen. Iivareiden maalämpökaivossa on vain yksi 3 metrin teräsputki.

Tontilla käyneen energiakaivojen asiantuntijan mukaan porausreikään olisi tullut asentaa vähintään toinen 3 metrin teräsputki tai muovi/kumijatke, koska kyseessä on rapakivialue.

Lämpökaivon porauksen suorittanut yritys kiistää tehneensä virhettä. Yrityksen mukaan poraus on suoritettu kaikkien asetusten mukaan ja suositellut varoetäisyydet on otettu huomioon.

Porauksia tekevillä yrityksillä on vastuuvakuutus. Vakuutusyhtiöiden kanssa asian selvittely on Iivarin mukaan edennyt tahmeasti. Laajasta kotivakuutuksestakaan ei ollut apua.

Kuivuneen lähdekaivon muuttaminen porakaivoksi tuli maksamaan lähes 6 000 euroa.

–Haluan tuoda tapauksen julkisuuteen, koska maalämpökaivoja porataan paljon ja kaivoveden varassa olevat osaisivat varoa, ettei näin kävisi, Iivari sanoo.

JUHA KOSKI

