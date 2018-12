5.12.2018 10:00 Kalakauppa sulkee ovensa KUUSINEN Antero Halosen myymälä on avoinna viimeistä kertaa lauantaina. Seitsemän vuotta Kotkan Kuusisessa kalakauppa pitänyt yrittäjä, kalastaja Antero Halonen, 65, lyö ensi viikolla lapun luukulle. Kauppa on viimeisen kerran auki lauantaina 8. joulukuuta.

Halonen kertoo, että kannattavan kaupan sulkemisen taustalla on hankaluudet talviajan kalastuslupien kanssa. Yrittäjä kokee, että hänen etupäässä rysillä tapahtuvaa kalastustoimintaansa on rajoitettu kohtuuttomasti vetoamalla Kymijokeen nousevien lohien elin- ja lisääntymismahdollisuuksiin.

–Kyse on nimenomaan talvikaudesta. Kesällä kalaa on Suomenlahdessa vaikka kuinka paljon, Halonen toteaa.

Hän korostaa, että ei halua vastakkainasettelua joella tapahtuvan virkistyskalastuksen kanssa.

–Joella tapahtuva vapaa-ajan kalastus on hieno juttu.

Halonen haluaa heittää pallon rysäluvista päättäville kaupungin luottamushenkilöille.

–Pääseekö lähiruokaa haluavan ison kuluttajajoukon ääni kuuluviin? Nyt tuntuu, että joella vapaa-ajan kalastusta harrastavien ääni kyllä kuuluu.

Halonen kertoo, että hänen rysälupiinsa sisältyy velvollisuus laskea jokeen pyrkivät lohikalat takaisin veteen.

–Olen sitä myös noudattanut. Rikkomus olisi peruste luvan irtisanomiselle.

Halonen toteaa haluavansa tuoda esiin tuoretta lähiruokaa ostavan kuluttajan näkökulman.

–En ole tässä liikkeellä rahan takia. Kaupan sulkeminen on 50 vuotta kestäneen kalastusurani kovin päätös. Nöyrimmät pahoittelut asiakkailleni ja myös nöyrimmät kiitokset menneistä.

Halonen haluaa tuoda kauppansa sulkemisen julkisuuteen hyvissä ajoin ennen joulua, jottei asiakkaille aiheudu turhaa vaivaa.



Kuusisen kalakaupassa ovi käy. Etenkin joulun alla, jolloin piha on päässyt ruuhkautumaan pahoin.

–Tämä päätös koskettaa arvioni mukaan noin 10 000 jouluruokailijaa.

Itäisen Suomenlahden harvoihin ammattikalastajiin lukeutuvan Halosen toimintaa haittaa myös runsas ja kesyyntynyt hyljekanta, jota sopisi hänen mielestään harventaa. Hylkeestä on hänen mukaansa tehty luonnonsuojelun nimissä symboli.

–Arvioin, että itäisen Suomenlahden sisäsaaristossa on ainakin 500 harmaahyljettä.



Hyvin menestyvän kaupan lopettaminen ottaa Halosen mukaan henkisesti koville. Väsymys ja uupumus ovat tuttuja.

Hän toteaa halunneensa ennen kaikkea tuoda tuoretta lähiruokaa kotkalaisiin ruokapöytiin.

–Koen, että asiakkaat ovat tätä myös arvostaneet.

Vaikka kaupanpito loppuu, aikoo Halonen kuitenkin jatkaa kalastamista.

–Minulla on jonkin verran omia kaloja, joita voin myydä kaupan sulkemisen jälkeen, esimerkiksi jonain lauantaina, Halonen päättää.

JUHA KOSKI

