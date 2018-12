19.12.2018 00:00 Tarjolle uutta ja erikoista ASUNTO Korian Pioneeripuiston asuntomessualueelle muuttaa noin 250 asukasta. Aluevalvoja Esa Inkilän taustalla rakennetaan senioriasumiseen suunnattua Kouvolan Virkkulankylää. –Pioneeripuistossa on valmisteilla 22 rakennuskohdetta. Noin puolet hankkeista on harjakorkeudessa: osassa kohteista tehdään jo sisätöitä ja toisissa ollaan perustusvaiheessa, päivittää Osuuskunta Suomen Asuntomessujen viestintäpäällikkö Leena Honkajuuri tilannetta ensi vuoden asuntomessualueella Korialla ja muistuttaa messukohteiden rakentuvan omissa aikatauluissaan niin, että kokonaisuus valmistuu toukokuun 2019 loppuun mennessä.



–Rakentamisen uusia ideoita esittelevät messualueelle nousevat pien-, rivi- ja paritalot sekä uudenlainen senioriasumisen kortteli Virkkulankylä. Uudiskohteet luovat mielenkiintoisen kontrastin venäläisten 1910-luvulla rakentamalle kasarmialueelle, pohtii Honkajuuri.

–Mielenkiintoisia korjausrakentamiskohteita kohteita ovat julkisivupinnoiltaan kunnostettu Pioneerikoulu ja entinen miehistösauna, joka muuntuu asuinrakennukseksi, huomioi aluevalvoja Esa Inkilä muistuttaen, että yhteen Pioneerikouluun tuvista valmistuu asuntokohde.



Uutena palveluna messuilla ovat opastetut kierrokset, joilla vieraat saavat alueen tarjonnasta – esimerkiksi rakentamisesta, remontoinnista, sisustamisesta ja alueen historiasta – asiantuntijoiden myötä enemmän irti, Honkajuuri korostaa.

–Asukasareena on foorumi yhteiskunnalliselle keskustelulle. Siellä esille tuodaan asumiseen liittyviä ajankohtaisaiheita, kuten asumisen ja liikkumisen tulevaisuus, energiaratkaisut sekä korjausrakentaminen. Asukasareenalla tullaan näkemään artistivieraita keskiviikkoiltaisin.



–Suomen Asuntomessujen tehtävä on synnyttää ja vaalia tärkeitä asuinalueita Suomessa ensisijaisesti edustaen asukkaiden näkökulmaa. Tehtävässään osuuskunta on onnistunut aikalailla hyvin, sillä 89 prosenttia vanhojen messualueiden asukkaista ovat asumiseensa tyytyväisiä, kertoo Honkajuuri.

–Asukasbarometrimme mukaan kouvolalaisten erityisiä ylpeyden aiheita ovat seutuympäristön kauneus, alhaiset asumiskustannukset, ystävälliset ihmiset sekä asukkaiden sopeutuminen elinkeinorakenteen muutoksiin.

Viestintäpäällikön mukaan asuntomessuvieraat tuovat messukaupunkiin 14 miljoonaa euroa, josta puolet jää messualueen toimijoille. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asuntomessut ovat saaneet liikkeelle keskimäärin 130 000 kävijää.



Pioneeripuiston messualue on laajuudeltaan 11 hehtaaria, mikä on hieman enemmän kuin viime kesän kompakti alue Porissa, mutta hiukan vähemmän kuin vuonna 2017 Mikkelissä.

